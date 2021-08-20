Лукашенко признал, что общественно-политическая ситуация в Беларуси остается непростой. Фото: president.gov.by

Общественно-политическая ситуация в Беларуси во многом стабилизировалась, но остается непростой. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа во время выступления на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, сообщили в его пресс-службе.

– Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там – очумевшие, обезумевшие, заблудшие – не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Потому что какие еще нужны доказательства тому, что они хотели с нами сделать – перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами, – считает Лукашенко.

Он добавил, что «Мы это доказали с помощью вас, и прежде всего благодаря вам. Что еще им непонятно?»

– Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это – враги. Не дай бог война – мы их увидим с повязками (которые носили коллаборанты и полицаи в годы немецко-фашистской оккупации Беларуси. - прим.), как это было в годы последней войны, – высказал мнение Лукашенко.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают риски и вызовы, исходящие из глобального информационного пространства.

– Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому, – сказал он.

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Он также заявил, что «мотив предпринимавшихся в отношении Беларуси действий понятен и древний как мир» (подробности).

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