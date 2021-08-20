На аукцион выставили дворец Радзивиллов в Дятлово. Вот какая его начальная стоимость

На аукцион снова выставили дворец Радзивиллов в Дятлово. Фото: planetabelarus.by

На аукцион выставили дворец Радзивиллов в городе Дятлово, которому 270 лет. Торги состоятся уже 15 сентября. Информация об этом была опубликована на сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси.

- Цена лота составляет 145 рублей. Покупатель получает право пользоваться двухэтажным зданием с подвалом и четырьмя холодными пристройками в течение 50 лет. Также необходимо провести реконструкцию, реставрацию и благоустройство объекта. Начать использовать объект необходимо не позднее трех лет с даты покупки, - говорится в сообщении.

Аукцион состоится 15 сентября в Гродно по адресу: улица 17 Сентября, 39.

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