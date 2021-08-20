Telegram-канал «Баста!» признан экстремистским
Telegram-канал «Баста!», на который подписано более 80 тыс. человек, признали экстремистским, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.
Прокуратурой Московского района Минска установлено, что сообщения, размещенные в Telegram-канале "Баста!", призывали к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти.
– В связи с этим на основании закона о противодействии экстремизму прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции ресурса экстремистскими материалами, – сообщили в Генпрокуратуре.
Заявление прокурора было удовлетворено судом Московского района Минска, решение исполнено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Еще четыре Telegram-канала в Беларуси признают экстремистскими – по заявлению Генпрокуратуры
В список попали «Слуцкая мясорубка», «Мирный БГУИР Чат», «Пружаны гэта наш горад», «Пружаны/Пружана» (подробности)
Минчанин стал фигурантом уголовного дела за комментарий в Telegram-чате
В настоящее время продолжается работа по выявлению тех, кто оставлял негативные комментарии в интернете (подробности)