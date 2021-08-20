Telegram-канал «Баста!» признан экстремистским

Telegram-канал «Баста!», на который подписано более 80 тыс. человек, признали экстремистским, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

Прокуратурой Московского района Минска установлено, что сообщения, размещенные в Telegram-канале "Баста!", призывали к участию в незаконных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти.

– В связи с этим на основании закона о противодействии экстремизму прокуратура подготовила и направила в суд заявление о признании информационной продукции ресурса экстремистскими материалами, – сообщили в Генпрокуратуре.

Заявление прокурора было удовлетворено судом Московского района Минска, решение исполнено.

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