Лукашенко рассказал, в чем он видит роль ВНС в будущем

Лукашенко рассказал, в чем он видит роль ВНС. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, в чем, на его взгляд, заключается роль Всебелорусского народного собрания в будущем. Соответствующие заявления он сделал 20 августа на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств, его слова приводит БелТА.

– Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения, – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Всебелорусское народное собрание должно быть сформировано таким образом, чтобы представлять интересы всего общества.

– Какие это будут функции, полномочия, мы вместе определим, – сказал Лукашенко.

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