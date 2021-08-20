Юлия Слуцкая: мое освобождение не имеет никакого отношения к Воскресенскому и его программе.

После своего освобождения Юлия Слуцкая дала большое интервью. В частности, она рассказала о причинах своего выхода из-за решетки:

- Сразу скажу, что наше освобождение не имеет никакого отношения к Воскресенскому и его программе. Нам всем действительно приходило его письмо, оно пришло всем политическим в нашей камере, а их было пять. Но никто из нас на него не отвечал. Мы сами не писали прошение о помиловании, нам даже не приходило это в голову. К нам пришли с таким предложением». В Уголовном кодексе есть статья, в которой описано, на каких основаниях может быть прекращено уголовное дело. Она предполагает признание вины и двукратное погашение ущерба. Я очень долго думала над этим предложением и не давала согласия. Но я видела, что мы сидим долго и конца этому нет, что это совершенно бесполезно и бессмысленно. Я понимала, что признание вины не требует от нас никого оговаривать, кроме нас самих. А мы это переживем, ведь мы взрослые и умные люди, которые понимают, что происходит. Нам надо было просто выйти. Решение было на мне, и я его приняла, просто потом попросила команду прислушаться ко мне и принять его. Нас всех ждали родные и близкие, которые страдали не меньше нас все эти месяцы. И все равно решиться на это было непросто.

Напомним, Юлию Слуцкую - основательницу белорусского «Пресс-клуба», еще четверых сотрудников задержали 22 декабря по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Юрий Воскресенский прошлым летом работал в штабе Бабарико. Потом он оказался в тюрьме. В октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко встречался с заключенными в СИЗО КГБ, среди них был и Воскресенский. Вскоре после этого Воскресенского освободили, и он занялся амнистией политзаключенных. В его списках – около 200 человек. Он просит политзаключенных написать письмо на имя Лукашенко с просьбой о помиловании. Соглашаются не все.

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