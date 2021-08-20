Меркель обсудила с Путиными Беларусь. Вот что она сказала.

20 августа Ангела Меркель прилетела в Москву на встречу к Владимиру Путину. Они обсуждали различные темы, включая ситуацию в Беларуси: об этом рассказала Путин, сообщает ТАСС. Сообщается, что эту тему затронула Меркель.

Ангела Меркель пояснила, что Германия по-прежнему не признает аннексии Крыма, а сразу после этого высказалась о Беларуси

- В контексте Беларуси я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе, — говорит Меркель.

А Путин отметил, что ситуация в Беларуси должна решаться исключительно без вмешательства извне.

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