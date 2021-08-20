Лидер группы Gods Tower Владислав Новожилов покинул Беларусь Фото: Юлия Хвощ

Музыкант Владислав Новожилов (Lesley Knife), лидер гомельской группы Gods Tower покинул Беларусь, об этом сообщает Onliner.

Сейчас Новожилов находится в безопасности, от других комментариев музыкант пока отказался.

Напомним, в июне 2021 года Новожилов был приговорен к трем годам «химии» за «оскорбление представителя власти» в интернете. В августе 2020 года после просмотра видео, на котором председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей общается с людьми, музыкант оставил комментарий, находясь под впечатлением. Спустя восемь месяцев к нему пришли.

На судебном заседании Новожилов не отрицал того, что написал комментарий и сообщил, что действовал на эмоциях, но оскорблять Геннадия Соловьева не планировал и готов извиниться, если обидел.

Прокурор запросила для музыканта максимальный срок, предусмотренный статьей 369 («Оскорбление представителя власти»), — три года «химии». И конфисковать телефон, с которого был отправлен комментарий.

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