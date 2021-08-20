EPAM закрывает в Минске четыре больших офиса.

ЕПАМ, лидер белорусского ИТ, принял решение закрыть несколько больших офисных центров в Минске.

Об этом сообщил технический менеджер ИТ-компании NetCracker Сергей Лавренкин. Официально причина в том, что 85% сотрудников решили работать удалённо.

По его словам, было принято решение о закрытии следующих офисов:

Клары Цеткин, 51 – с 15 сентября

Притыцкого, 27 – с 15 октября

Тиражная, 150 – с 31 октября

Дзержинского 104а – с 15 ноября

- Для арендодателей это катастрофа, - отметил Лавренкин.

Чуть позже EPAM официально прокомментировал ситуацию:

— Начиная с марта 2020 работа из дома и в гибридном формате стала стандартом для большинства ИТ-компаний в мире и, по всей вероятности, останется частью рабочей модели и в будущем. За последние годы ЕРАМ серьёзно инвестировала в офисную инфраструктуру в Минске и имеет сегодня 3 собственных здания, которые уже покрывают значительную часть наших потребностей и работают в смешанном хотелинг-формате, когда сотрудники могут бронировать себе места на определённые часы или дни.

Напомним, 9 августа Александр Лукашенко обвинил главу EPAM в финансировании протестов. Аркадий Добкин ответил, что компания не планирует уходить из Беларуси.

- Мы планируем продолжать работать и развивать компанию тут. Пока нас не вынудят страну покинуть — заявил он.

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