В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии, но незначительно

В Беларуси с 1 сентября повышаются пенсии Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 сентября 2021 года, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Сообщается, что со вступлением в силу указа, пенсии вырастут в среднем на 6,3%.

– Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в прошлый раз песни в Беларуси повышались 1 декабря 2020 года – тогда они увеличились на 6%.

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