Скончался 17-летний подросток, отравившийся метадоном в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Один из подростков, отравившихся метадоном в июле в Минске, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что в начале июля трое подростков 16 и 17 лет с наркотическим отравлением были доставлены в одну из столичных больниц. Один из них находился в критическом состоянии, спасти его жизнь врачам не удалось.

– Уважаемые родители, вникайте в дела и окружение своих детей. Интересуйтесь, чем они занимаются в интернете. При малейших подозрениях бейте тревогу. Проблема наркотиков реальнее, чем вы можете себе представить, – напомнили в МВД.

Сотрудниками милиции в конце июля был задержан сбытчик наркотиков, которыми отправились подростки. Им оказался 18-летний минчанин.

Сотрудники подразделений по противодействию распространения наркотиков отмечают, что в Беларуси опять возникла проблема роста числа передозировок среди наркоманов.

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