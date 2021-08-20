Министр обороны Литвы: «По лесам Беларуси бродят 4-5 тысяч нелегалов». Фото: Госпогранкомитет Беларуси.

Ситуация с мигрантами, которые штурмуют белорусско-литовскую границу, не стихает.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что ситуация со стороны Литвы «можно сказать, стабилизровалась» и теперь в стране институции занимаются теми нелегалами, которые живут там. Властям нужно «определиться с их дальнейшим пребыванием, миграционная служба оформляет документы, проверяет их, проходят все предусмотренные для такой ситуации процедуры», передает его слова Delfi.lt.

- А вот со стороны Беларуси я бы не сказал, что там ситуация стабилизировалась, потому что несколько тысяч — наверное, около четырех-пяти тысяч нелегалов — до сих пор бродят по лесам Западной Беларуси, проживают в гостиницах, их деньги, мы знаем, заканчиваются. Белорусская сторона принудительно — сотрудники правоохранительных органов — везут их на границу, принуждают их переходу литовской границе, — заявил министр.

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