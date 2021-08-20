В Госпогранкомитете заявили, что польские силовики оказывают давление на беженцев. Фото: Delfi

Польские пограничники оказывают давление на беженцев, об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

В ведомстве рассказали, что польскими силовиками удерживается группа нелегальных мигрантов, которую они доставили к границе еще 18 августа.

– Тогда мигранты открыто заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать границу в Беларусь – уточнили в ГПК.

Там также отметили, что для оказания помощи к лагерю беженцев с польской стороны прибывали представители общественных и иных организаций. Также осветить ситуацию пытались польские СМИ, но их не допустили к беженцам.

– Польскими силовиками жестко блокируются любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе мигрантов. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе, – сообщили в ГПК.

Ранее сообщалось, что пограничники Польши и Беларуси окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран. Беженцы находились рядом с населенным пунктом Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они пробовали нелегально перебраться через границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Колючая проволока не спасает: нелегальные мигранты умудряются перебираться в Литву на участках, где построено спиральное заграждение

Проволока позволяет выиграть время, и пограничники успевают задержать нелегалов (подробности)

В Литве у деревни Рудининкай нелегальные мигранты устроили беспорядки - полиция применяла слезоточивый газ и воду

Советник министра внутренних дел сообщила, что недовольство мигрантов было вызвано условиями проживания в палаточном городке (подробности)