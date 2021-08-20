«Теперь и Посол в натуре»: Игорь Лещеня вышел на свободу

Игорь Лещеня вышел на свободу. Фото: БелТА

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня вышел на свободу в пятницу 20 августа, об этом сообщила его дочь Анастасия на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что ее отец находится дома и чувствует себя хорошо. Он благодарит всех за поддержку и просит понять и простить, что в ближайшее время не будет выходить на связь, поскольку хочет отдохнуть дома в спокойной обстановке. Лещеня попросил дочь передать сообщение.

– Дорогие друзья! Я очень признателен всем за поддержку! Сегодня в пятницу 20 августа я был отпущен домой. За мной пока сохраняется статус подозреваемого. Я дал подписку о неразглашении хода следствия. Наверное, теперь я могу именоваться и как Посол в натуре. Игорь Лещеня, Посол Беларуси в Египте ( 1998-2002) , Посол Беларуси в Израиле ( 2006-2012), Посол Беларуси в Словакии (2016 - 2020), – говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа, у Игоря Лещени прошел обыск, он был задержан и находился на Окрестина. Позже СК Беларуси сообщил, что ведомство проверяет причастность бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени к массовым беспорядкам, а следователями исследуется информация о его причастности к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок.

После президентских выборов в августе 2020 года Лещеня одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку с должности посла в Словакии.

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