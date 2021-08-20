Освобожден топ-менеджер PandaDoc Виктор Кувшинов

Виктор Кувшинов с супругой Александрой Дикан и ребенком

Топ-менеджер PandaDoc Виктор Кувшинов вышел на свободу, об этом сообщила его супруга Александра Дикан в своем аккаунте Instagram.

– Самый лучший день в моей жизни, наверное. Витя на свободе, скоро будет дома, – написала жена Кувшинова у себя в Instagram.

Напомним, Кувшинова и еще трех сотрудников PandaDoc задержали 2 сентября 2020 года. Им предъявили обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

Кувшинов был последним фигурантом дела PandaDoc, который находился за решеткой. Трое его коллег были освобождены еще в октябре 2020 - го, после встречи политзаключенных с Лукашенко в СИЗО КГБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Теперь и Посол в натуре»: Игорь Лещеня вышел на свободу

За ним сохраняется статус подозреваемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске (подробности)

Сотрудники «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко вышли на свободу

Они провели за решеткой по восемь месяцев (подробности)