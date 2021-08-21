В Светлогорске всю ночь искали пропавшую пятилетнюю девочку. Вот где ее нашли.

- Внимание! Срочно! Пропал ребенок! - такое сообщение появилось сегодня ночью в жлобинской группе поисково-спасательного отряда «Ангел». - В данный момент идет сбор поисковых групп в городе Светлогорск, Гомельской области . Однако средств на топливо катастрофически не хватает. Мы обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь и позволить выехать на поиски максимальному количеству экипажей. Ваша активность, возможно, спасёт жизнь человеку!

Волонтеры исказил пятнилетнюю Софью Дикую, которая пропала в пятницу вечером на улице Шоссейной. В 2 часа ночи ее нашли. Девочка мирно спала в подъезде, сообщает onliner.by.

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