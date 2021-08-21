В резонансном ДТП в Минске пострадала вице-миссис Мира 2018 Дарья Реут

В резонансном ДТП в Минске пострадала вице-миссис в конкурсе «Миссис Мира — 2018» Дарья Реут. Фото: onliner.by.

Эта резонансная авария случилась 18 августа на проспекте Победителей – на повороте к Дому футбола. Белый внедорожник Volkwagen Touareg поворачивал налево – как рах к Дому футбола. В этот момент навстречу, на мигающий зеленый ехал белый Mercedes. Произошел удар, внедорожник перевернулся и лег на газон. По версии ГАИ в аварии виноват 29-летний водитель внедорожника – он не уступил дорогу встречному автомобилю.

- В результате происшествия медицинская помощь понадобилась четверым пассажирам автомобиля «Фольксваген» и двоим пассажирам автомобиля «Мерседес», сообщили в ГАИ.

Чуть позже выяснилось: в аварии пострадала вице-миссис в конкурсе «Миссис Мира — 2018», модель Дарья Реут – она выложила информацию о происшествии в свой Инстаграм. У нее перелом челюсти и легкое сотрясение. В машине она была с супругом и детьми.

- Главное, что дети живы и просто испугались. А за 5 минут до аварии нас остановил гаишник, чтобы проверить, пристегнуты ли они… И сейчас я ему благодарна больше всего на свете, — рассказала участница ДТП.

Дарья также сообщила обстоятельства произошедшего.

- Мы поворачивали налево, и на скорости в нас въехала другая машина. Вроде как нашу машину перевернуло в воздухе. Я только помню, что закрыла глаза, а очнулась спустя 30 минут. Момент поворота, как нас доставали — ничего не помню. Дальше состояние шока. Для такой аварии мы отделались легкими травмами и, самое главное, живы, — написала она.

В резонансном ДТП в Минске пострадала вице-миссис в конкурсе «Миссис Мира — 2018» Дарья Реут. Фото: onliner.by.

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