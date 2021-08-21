Ушла из жизни старейшая актриса Купаловского театра Галина Орлова. Фото: sb.by.

Народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова умерла в ночь на субботу, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры Беларуси. Орловой было 92 года, о причинах смерти и дате прощания пока не сообщается. Она была старейшей актрисой Купаловского театра.

Галина Орлова родилась в 1928 года в Витебске. В 1948 году она окончила в родном городе Витебске студию при театре имени Коласа, ее сразу зачислили в труппу этого театра.

С 1959 года и до самой смерти она служила в Белорусском драматическом театра имени Янки Купалы в Минске.

Также она снималась и в фильмах, среди самых известных – “Атланты и кариатиды" (1980), "Ягодка, проверяющая из министерства" (1987), "Жениться - не журиться" (1999).

Во время событий августа 2020 года, когда большинство актеров Купаловского театра покинули труппу, Галина Орлова осталась работать в Купаловском. Правда, уже давно не выходила на сцену.

Вот о чем “Комсомолке” рассказывала Галина Орлова в 2003 году.

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