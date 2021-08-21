На МТЗ рабочего зажало в дробометном барабане – он погиб.

- 20 августа в 16-28 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении мужчины, зажатого между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху на территории ОАО «Минский тракторный завод» в Минске по улице Долгобродской, 29. Работниками МЧС проводились работы по деблокировке погибшего гражданина 1985 года рождения. Причина инцидента – нарушение правил безопасности погибшим, сообщили в МЧС Беларуси.

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