27 августа пройдут суды о ликвидации «Таварыства беларускай мовы» и «Згуртавання беларусаў свету „Бацькаўшчына“».

27 августа в Верховном суде по иску Министерства юстиции Беларуси пройдет заседание о ликвидации общественных объединений «Общество белорусского языка имени Франциска Скорины» (более известно как ТБМ — «Таварыства беларускай мовы») и «Белорусская ассоциация журналистов». Соответствующие записи опубликованы в электронном расписании заседаний Верховного суда.

ТБМ проводило общенациональные диктанты на белорусском языке, научные конференции по языковым вопросам, конкурсы. Также общественное объединение является учредителем газет «Новы час» и «Наша слова».

Также судебное разбирательство о ликвидации ожидает «Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына“». До этого организация получила два предупреждения от Минюста после внеплановой проверки, а в ее помещении прошел обыск по статье за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

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