Под Пуховичами 23-летнего парня насмерть придавило бревном. Фото: Следственный комитет Беларуси.

Вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района 23-летний работник одного из районных предприятий загружал древесину. Бревна поднимались на трактор с помощью подъемника и складывались в прицеп. При загрузке последнее бревно начало скатываться, пострадавший подбежал ближе. Лесоматериал упал, придавив мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина.

По факту гибели мужчины Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Опрошены очевидцы, изымается необходимая документация. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, производство которой поручено УГКСЭ по Минской области.

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