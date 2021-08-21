Жесткое ДТП между Осиповичами и Барановичами: легковушка врезалась в трактор. Фото: УВД Минского облисполкома.

- По предварительной информации, сегодня, 21 августа, около 10:50 в Несвижском районе на 165 км автодороги Осиповичи-Барановичи, возле деревни Понютичи, водитель, 1993 года рождения, житель Барановичей, управляя автомобилем «Опель» и двигаясь со стороны Барановичей в направлении Несвижа, при совершении маневра обгона на обозначенном перекрестке совершил столкновение с трактором «МТЗ» под управлением 27-летнего жителя агрогородка Снов. В результате ДТП две женщины-пассажира автомобиля «Опель» с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Малолетний пассажир «Опеля» не пострадал - находился в детском удерживающем устройстве, сообщили в УВД Минского облисполкома.

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