Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 августа 2021 года: 11 смертей за сутки.

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1467 пациентов с COVID-19, выписаны - 1431 пациент, сообщает Минздрав Беларуси.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 468.415 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 462.244 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3.670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18.457 тестов. Всего в стране проведено 7.641.817 тестов.

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