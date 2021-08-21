Разработчики назвали главные преимущества белорусской вакцины от коронавируса

Разработчики ожидают, что защитные антитела после белорусской вакцины будут сохраняться от шести месяцев до года Фото: Павел МАРТИНЧИК

По своим свойствам разрабатываемая белорусская вакцина от COVID-19 будет аналогом известного китайского препарата «Синовак». Об этом сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат биологических наук Павел Семижон.

– По своим свойствам разрабатываемая вакцина фактически будет аналогом всем известной вакцины «Синовак», которая производится в Китае. Отличие в том, что для производства белорусской вакцины будут использованы штаммы вируса, наиболее широко представленные и циркулирующие на территории Беларуси, что позволит сделать ее максимально эффективной для нашего региона. В то же время использование этой технологии позволяет быстро менять, т.е. актуализировать, штамм вируса в соответствии с эпидситуацией, – уточнил Семижон, его цитирует БЕЛТА.

Тем временем заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук, доцент Алина Дронина назвала предполагаемый срок сохранения антител в организме после белорусской вакцины от коронавируса.

– Насколько долго будут сохраняться защитные антитела, более точно можно будет сказать после клинических испытаний. Ожидаемый результат – от шести месяцев до года, – пояснила она.

Напомним, что технология белорусской вакцины от COVID-19 уже создана в лабораторных условиях, в настоящее время ученые занимаются ее адаптацией к промышленности.

Читайте также:

Что известно о белорусской вакцине от коронавируса: сделана по принципу китайской, испытывают на мышах, прививать начнут в 2022

К осени 2021 года планируется разработать вакцину уже как готовый препарат (подробности).

Что из себя представляет белорусская вакцина от коронавируса, рассказали в Минздраве

Среди преимуществ отечественного препарата – возможность изменять его состав (подробноости).

Аллергия, утомляемость, слабость: названы побочные эффекты белорусской вакцины от коронавируса

Хотя глава РНПЦ эпидемиологии и микробиологии утверждает, что переноситься белорусская вакцина против «ковида» будет легко (подробности).