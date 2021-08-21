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Общество21 августа 2021 16:13

Разработчики назвали главные преимущества белорусской вакцины от коронавируса

Они ожидают также, что защитные антитела после нее будут сохраняться от шести месяцев до года
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Разработчики ожидают, что защитные антитела после белорусской вакцины будут сохраняться от шести месяцев до года

Разработчики ожидают, что защитные антитела после белорусской вакцины будут сохраняться от шести месяцев до года

Фото: Павел МАРТИНЧИК

По своим свойствам разрабатываемая белорусская вакцина от COVID-19 будет аналогом известного китайского препарата «Синовак». Об этом сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат биологических наук Павел Семижон.

– По своим свойствам разрабатываемая вакцина фактически будет аналогом всем известной вакцины «Синовак», которая производится в Китае. Отличие в том, что для производства белорусской вакцины будут использованы штаммы вируса, наиболее широко представленные и циркулирующие на территории Беларуси, что позволит сделать ее максимально эффективной для нашего региона. В то же время использование этой технологии позволяет быстро менять, т.е. актуализировать, штамм вируса в соответствии с эпидситуацией, – уточнил Семижон, его цитирует БЕЛТА.

Тем временем заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук, доцент Алина Дронина назвала предполагаемый срок сохранения антител в организме после белорусской вакцины от коронавируса.

– Насколько долго будут сохраняться защитные антитела, более точно можно будет сказать после клинических испытаний. Ожидаемый результат – от шести месяцев до года, – пояснила она.

Напомним, что технология белорусской вакцины от COVID-19 уже создана в лабораторных условиях, в настоящее время ученые занимаются ее адаптацией к промышленности.

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