Лукашенко заявил, что хочет уйти с поста президента Беларуси. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет покинуть пост главы государства. Такое заявление он сделал накануне во время церемонии вручения государственных наград представителям силовых ведомств.

В частности, он прокомментировал существующие мнения о том, что он хочет руководить страной до смерти.

– Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел, – заявил Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

Он добавил, что его «поймет даже небольшой руководитель».

– Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом, – пояснил Лукашенко.

Напомним, что ранее во время «Большого разговора» он также заявил, что скоро покинет свой пост.

– Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро, – сказал тогда Лукашенко.

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В частности, госнаграды получили представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности, Погранкомитета (подробности).

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