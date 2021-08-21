Туман и до +24°C: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 22 августа

Тепло до +24°C ожидается в Беларуси 22 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тепло до +24°C ожидается в Беларуси 22 августа. Об этом сообщили в Белгидромете. При этом на воскресенье объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Также штормпредупреждение синоптики вынесли и на 23-24 августа.

«22 августа (воскресенье) ночью и утром местами по республике ожидается туман. 23 августа (понедельник) днем в отдельных районах по юго-западу, 24 августа (вторник) местами по юго-восточной половине республики ожидаются сильные дожди», – рассказали синоптики.

В целом в воскресенье будет переменная облачность. В основном обойдется без осадков, только днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах Беларуси сгустится туман. Ветер ожидается северо-западный умеренный.

Ночью термометры покажут от +7°С до +13°С. Днем потеплеет до +18°С… +24°С.

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В начале следующей недели южная часть Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта с юго-запада Европы (подробности).