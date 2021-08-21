Названа дата прощания с Галиной Орловой

Артистка умерла в возрасте 92 лет. Фото: pixabay

Проститься с народной артисткой БССР, лауреатом Государственной премии БССР Галиной Орловой можно будет 23 августа в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Об этом сообщил директор Купаловского театра Александр Шестаков.

– Церемония прощания состоится 23 августа с 12.00 до 14.00 в Купаловском театре, – рассказал Шестаков, его цитирует БЕЛТА.

Напомним, что артистка умерла в возрасте 92 лет. Она была старейшей актрисой Купаловского театра.

Галина Орлова была супругой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью известного актера народного артиста РФ Николая Еременко-младшего.

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