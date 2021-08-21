Тихановская призвала МВФ заблокировать доступ Лукашенко к средствам фонда. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская направила письма директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен с призывом заморозить один миллиард долларов, который выделен из резервов специальных прав заимствования (СДР) в пользу Беларуси в 2021 году.

«Я призываю вас принять принципиальное решение и лишить нынешние белорусские власти доступа к выделенным СДР, в том числе путем блокирования их обмена на свободно используемые валюты», – сказано в письме, которое Тихановская написала Георгиевой, оно опубликовано в Twitter болгарского экономиста, пишет «РИА Новости».

Экс-кандидат в президенты Беларуси считает, что белорусское правительство будет использовать средства МВФ для «продолжения репрессий против гражданского общества».

Тихановская призвала заморозить СДР до тех пор, пока не пройдут «свободные и справедливые» президентские выборы под международным наблюдением.

Напомним, что в августе МВФ одобрил выделение 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. Специальные права заимствования доступны всем участникам фонда пропорционально их квотам.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск мог получить согласно своей квоте почти миллиард долларов кредита МВФ на борьбу с пандемией, но из-за действий оппозиции, выехавшей за границу и призывающей к широким международным экономическим санкциям против белорусских властей, не получит этих средств.

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