ДТП на МКАД в Минске: водитель умерла по пути в больницу

Женщина на автомобиле «Фиат» на МКАД не справилась с управлением и въехала в столб. Фото: ГАИ

На 13-м километре внешнего кольца МКАД 21 августа произошла серьезная авария. Женщина на автомобиле «Фиат» не справилась с управлением и въехала в столб. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«По предварительной информации, сегодня около 16 часов 35 минут 27-летняя девушка на автомобиле «Фиат», двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской, при перестроении столкнулась с автомобилем «Ситроен». После этого водитель потеряла контроль над управлением транспортом и совершила наезд на осветительную мачту. Пострадавшую пришлось деблокировать при помощи специального инструмента», – рассказали подробности в ГАИ.

В результате ДТП от полученных травм девушка скончалась по дороге в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ Минска, представители МЧС, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. По факту произошедшего проводится проверка.

Также в ГАИ призвали водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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