Медик рассказала о вреде чрезмерного употребления чеснока и лимона при коронавирусе. Фото: pixabay

Чеснок и лимоны приносят пользу организму и помогают в профилактике простуды, однако чрезмерное их употребление при коронавирусе может нанести вред. Такое заявление сделала в интервью «Пятому каналу» иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Она пояснила, что лимоны и чеснок при фанатичном поедании могут вызвать гастрит. Их эффективность в укреплении иммунитета научно не доказана.

– Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. За исключением того, что фитонциды – еще в 30-е годы проводились исследования – при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определенным бактерицидным действием. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета, – рассказала иммунолог.

В связи с этим, для нормального функционирования организма, включая иммунную систему, человек должен сбалансированно питаться. Так, стоит в достаточном количестве употреблять не только витамины и микроэлементы, но и белки, и жиры (и растительного, и животного происхождения). Благодаря такому питанию можно будет поддерживать естественные защитные реакции организма, заключила врач.

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