Фотофакт. Две женщины в Ганцевичском районе за два дня собрали почти 700 боровиков

Две женщины за два дня собрали без малого 700 боровиков. Фото:Ганцавіцкі час.

Наталья Минич из Ганцевичского района и ее свекровь похвастались грибной удачей: за два дня женщины собрали без- малого 700 отборных боровиков. Фото грандиозной добычи и грибную статистику Натальи и ее свекрови Елены Павловны публикует районная газета «Ганцавіцкі час».

В первый день грибной охоты Наталья нашла 240 боровиков, а Елена Павловна – 170. На следующий день женщины снова отправились за грибами. Во второй день им повезло немного меньше – Наталья нашла 158 боровиков, а ее свекровь ровно сотню. Всего за два дня женщины собрали 668 боровиков.

Если не верите, можете пересчитать грибной улов на фото. А можете сходить в лес и похвастаться своими рекордами! Фото:Ганцавіцкі час.

Рекорд ли это? Для Натальи и Елены Павловны – да, личный рекорд. Но, может быть, кто-то из белорусов собрал еще более впечатляющий урожай грибов? Хвастайтесь, делитесь вашими фото, а «Комсомолка» с удовольствием расскажет о рекордных или просто необычных находках.

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