Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За единую Беларусь» государственный флаг со своим автографом. Вот что он написал

Автопробегам "За единую Беларусь" исполнился год, вот как участников поздравил Александр Лукашенко. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участники автопробегов «За единую Беларусь» отметили свою годовщину. В честь этого пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт передала участникам движения подарок от президента. Это государственный флаг, на полотнище которого Александр Лукашенко написал напутствие участникам автопробега.

«Вы уже взрослые!» - написал Александр Лукашенко на флаге, передает БЕЛТА.

По словам Натальи Эйсмонт, движение уже обрело форму.

"И, конечно, теперь они хотят обрести свой дом (есть уже кое-какие планы, наметки) - офис, штаб этой организации», - приводит агентство слова Натальи Эйсмонт.

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