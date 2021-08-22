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Общество22 августа 2021 10:00

Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За единую Беларусь» государственный флаг со своим автографом. Вот что он написал

Автопробег в августе отметил свою годовщину
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Автопробегам "За единую Беларусь" исполнился год, вот как участников поздравил Александр Лукашенко.

Автопробегам "За единую Беларусь" исполнился год, вот как участников поздравил Александр Лукашенко.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участники автопробегов «За единую Беларусь» отметили свою годовщину. В честь этого пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт передала участникам движения подарок от президента. Это государственный флаг, на полотнище которого Александр Лукашенко написал напутствие участникам автопробега.

«Вы уже взрослые!» - написал Александр Лукашенко на флаге, передает БЕЛТА.

По словам Натальи Эйсмонт, движение уже обрело форму.

"И, конечно, теперь они хотят обрести свой дом (есть уже кое-какие планы, наметки) - офис, штаб этой организации», - приводит агентство слова Натальи Эйсмонт.

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