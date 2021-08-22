Посол Беларуси считает, что не стоит демонизировать талибов

Белорусский дипломат призвал не демонизировать талибов. Фото: mbn.af.

Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов высказался по поводу ситуации в Афганистане. Олег Иванов отвечает за работу в Афганистане, где Беларусь не имеет дипломатического представительства. Дипломат считает, что демонизировать движение «Талибан», взявшее страну под контроль после ухода из Афганистана американских военных сил, не стоит. Слова Олега Иванова приводит БЕЛТА со ссылкой на YouTube-канал "Главный. Тур".

Белорусский дипломат предполагает, что «Талибан» пользуется широкой поддержкой среди народных масс Афганистана. Отряды «Талибана» в Афганистане насчитывают порядка 30 тысяч человек, а силы регулярной армии на момент захвата власти талибами составляли как минимум 200 тысяч человек, вооруженных современной военной техникой, отметил Олег Иванов.

"Возможно ли такое победное шествие по стране, если бы их не поддерживало население? В большей степени западная пропаганда рисовала талибов, как и большинство религиозных течений на востоке, только черной краской. Это просто такая демонизация движения. Ну не могут демоны 30-миллионную страну в течение буквально 2-3 недель забрать", - цитирует агентство слова белорусского дипломата.

Олег Иванов согласен, что талибы являются националистами и высказывает несогласие с тем, что это движение обязательно несет зло, разрушение и увеличение наркотрафика, подчеркивая, что «Талибан» практикует расстрел на месте в отношении пойманных наркоторговцев и членов террористического движения ИГИЛ. В то же время белорусский дипломат высказывает опасение, что победа талибов в Афганистане может вызвать всплеск радикализма в других странах Центральной Азии.

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