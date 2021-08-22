Подросток в Минском районе разжигал костер и попал в больницу с ожогами

Юноша получил ожоги, когда разжигал костер. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Минском районе подросток попал в больницу после того, как пытался разжечь костер на подворье. Инцидент произошел в деревне Кирши Минского района, сообщает пресс-служба МЧС.

У юноши обожжено шесть процентов тела. Ожоги он получил, когда плеснул в костер легковоспламеняющуюся жидкость.

В МЧС напомнили правила безопасного обращения с огнем при разжигании костра или мангала. Нельзя использовать бензин и другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Место кострища должно находиться на безопасном расстоянии от зданий и построек, рядом надо поставить ведро с водой, лопату или огнетушитель. Лучше воздержаться от разведения костра в ветреную погоду - пожар может заняться за считаные секунды.

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