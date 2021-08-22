Стало известно, сколько транспортного налога заплатят белорусы в 2021 году

Стало известно, на сколько пополнится государственная казна за счет транспортного налога в 2021 году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Около 40 миллионов рублей получит государственная казна в виде транспортного налога с автовладельцев. Такую цифру озвучил в эфире телеканала Беларусь 1 министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Сергей Наливайко напомнил, что авансовый платеж, который составляет одну базовую величину (29 рублей) нужно внести до 15 декабря. В 2021 году транспортный налог должны заплатить 1 млн 200 тыс. белорусов.

В 2022 году сумма платежа станет больше, отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко отменил нулевой налог для импортеров, который действовал с 2011 года: вот у кого пропадут льготы

В Беларуси отменяется действие указа «О стимулировании реализации товаров». ПОДРОБНОСТИ.

СМИ: в Беларуси налог для ИП увеличат до 18% и отменят единый налог

О каких грядущих изменениях говорят в кулуарах Минфина. ПОДРОБНОСТИ.