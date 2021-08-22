Белорусов ждут холодные ночи и мокрые дни. Вот какой будет погода в конце августа

Последняя неделя августа будет дождливой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусам пора зачехлять пляжные зонтики и складывать шезлонги. Кто не успел как следует загореть летом, теперь может рассчитывать только на услуги соляриев. Последняя неделя августа будет дождливой, а теплые летние ночи уступят место прохладным осенним.

Начало недели будет дождливым. Дожди будут кратковременные, но пройдут почти повсеместно, больше всего на падающую с неба воду повезет южным районам страны, сообщает ОНТ. Ночи и утра будут туманными, что нужно учесть водителям – видимость на дорогах будет не более полукилометра. Влажность – до 90 процентов. Ветер будет дуть с востока или северо-востока. Ночью будет от 7 до 14 градусов тепла (14 – только для юга Беларуси). Днем в понедельник от +14 до +25, во вторник – от +14 до +17.

В середине недели дождей и туманов станет меньше (видимость в тумане будет уже до километра), но теплее будет ненамного: в среду в середине дня будет 16-18 градусов.

Вторая половина недели также будет дождливой, возможно, и грозовой. При грозах ветер будет порывистым. Днем в четверг будет 11-13 градусов тепла в северных районах, до 18 – в южных. В пятницу ожидается +9-14 тепла. Ночью минимальная температура – шесть градусов со знаком плюс.

В выходные инициативу перехватят активные фронты, которые идут с юго-запада Европы. Ничего нового они не принесут: воздух днем будет прогреваться до 10-15 градусов, ночью – до 6-12. Кратковременные дожди и грозы, непродолжительные туманы тоже никуда не денутся.

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Считается, что с этого дня заканчивается летнее тепло. ПОДРОБНОСТИ.