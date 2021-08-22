Стало известно, какой регион Беларуси лидирует по количеству вакцинировавшихся от COVID-19

Подсчитано, в каком регионе Беларуси больше вакцинированных. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Статистику по вакцинации от COVID-19, актуальную на 22 августа 2021 года, обнародовал Минздрав. Первую дозу вакцины получили уже более 1,55 миллиона белорусов, а 1,27 миллиона из них прошли полный курс вакцинации, получив обе дозы препарата.

По регионам по количеству полностью вакцинированных лидирует Минск. Здесь более 288,7 тысячи человек получили две дозы вакцины. В Гомельской области таких более 222,9 тысячи, в Брестской - более 159,5 тысячи, в Минской - более 155,3 тысячи. В Витебской области более 140,5 тысячи вакцинированных, в Могилевской – более 136,8 тысячи, в Гродненской – более 127,8 тысячи.

По данным Министерства здравоохранения, более 41 тысячи представителей различных ведомств и предприятий получили полный курс вакцинации.

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