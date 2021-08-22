В Воложинском районе четверых грибников «выманили» из леса на звук сирены

Четверо грибников заблудились в лесу и вышли, когда услышали звук пожарного автомобиля. Фото: МЧС.

В лесу около деревни Дорогунь Воложинского района искали заблудившихся грибников. Как сообщает пресс-служба МЧС, это произошло 21 августа.

В 12.46 спасателям поступило сообщение, что в лесу заблудились люди. Компания из двоих мужчин и двоих женщин, среди которых были двое пенсионеров, отправилась за грибами около 10 часов утра. Через некоторое время люди поняли, что они не могут найти дорогу обратно.

-В поисково-спасательной операции были задействованы 3 единицы техники, 5 человек – спасатели и работники милиции, - рассказали в МЧС.

Потерявшиеся люди вышли из леса в 16.04, ориентируясь по звуку сигнального громкоговорящего устройства пожарного автомобиля. Никто из них не пострадал.

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