«Не вписывается ни в какие этические нормы человека в погонах». Мэр Бреста Александр Рогачук высказался о ситуации в Афганистане

Мэр Бреста Рогачук высказался о ситуации в Афганистане. Фото: СТВ.

Мэр Бреста Александр Рогачук высказал мнение о ситуации в Афганистане, сообщает СТВ в программе Новости «24 часа». По мнению руководителя брестского городского исполнительного комитета, который в свое время проходил военную службу в составе контингента советских войск в Афганистане, эта страна в очередной раз стала болевой точкой мира.

-Когда я смотрю на этот самолет… Я эти кадры пересматривал, наверное, раз десять, понимаете? Когда люди в отчаянии просто цепляются за своих союзников, потому что для них это вопрос жизни и смерти. И те так просто бесцеремонно и некрасиво поступают. Я не знаю, это вообще не вписывается ни в какие этические нормы человека в погонах, тем более – советского офицера, белорусского офицера. Абсолютно, - цитирует СТВ Александра Рогачука.

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