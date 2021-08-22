Видеофакт. 22-летняя таксистка уснула за рулем и вылетела в кювет под Скиделем, она в больнице

Молодая женщина уснула за рулем, и автомобиль оказался в кювете. Фото: newgrodno.by.

Рано утром 22 августа автомобиль такси съехал на обочину и вылетел в кювет недалеко от Скиделя (Гродненская область). Как сообщает информационный портал Гродно, авария произошла между половиной шестого и шестью часами утра. За рулем автомобиля такси была 22-летняя девушка, которая ехала из Щучина в Гродно.

По предварительным данным, она уснула за рулем «Фольксвагена», автомобиль выехал на обочину и оказался в кювете. Девушка получила травму шеи и несколько ушибов, она в больнице.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

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