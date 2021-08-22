Авария в Бобруйске: автомобиль врезался в жилой дом в центре города

Из автомобиля извлекли пострадавшего. Фото "Дороги Бобруйска"

На перекрестке улиц Бахарова и Чонгарской в Бобруйске легковой автомобиль врезался в жилой дом. Авария случилась сегодня, 22 августа. Фотографии с места происшествия были опубликованы телеграм-каналом «Дороги Бобруйска». Пока подробности происшествия не обнародованы, но есть предполодение, что вторым участником аварии мог стать МАЗ, который сфотографировали неподалеку.

Легковушка буквально впечатана в стену дома. Есть пострадавший. Из смятого автомобиля вынесли мужчину и погрузили в машину скорой помощи. На месте ДТП работают спасатели и медики. Информация может быть дополнена.

Перекресток Бахарова и Чонгарской находится в историческом центре города, неподалеку от знаменитого Бобруйского рынка. Там много старинных домов с историей. В одно из таких зданий и врезалась легковушка по неизвестным пока причинам.

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