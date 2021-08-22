Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 августа 2021 года: больше 1300 новых случаев болезни и высокое число умерших

Тестов на коронавирус в Беларуси проведено более семи миллионов! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным Минздрава, на воскресенье, 22 августа в Беларуси зарегистрированы 469 тысяч 717 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки выявили 1302 новых случая коронавируса. 11 человек умерло, выписаны из больниц 1355 пациентов.

За все время распространения заболевания на территории нашей страны - а это уже полтора года – в Беларуси были зарегистрированы 469 тысяч 717 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерли 3 тысячи 681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели и были выписаны 463 тысячи 599 человек. За прошедшие сутки было выполнено 18 тысяч 817 тестов на выявление ковида, а всего таких тестов проведено 7 660 634.

Цифры по количеству заболевших за сутки сейчас находятся примерно на уровне мая нынешнего года. Даже пик заболеваемости приходится в эти месяцы почти на одно время: 21 мая 2021-го было выявлено 1756 заболевших, а 20 августа – 1738.

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