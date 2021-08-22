В Беларуси поступают сообщения о сбоях в работе платежных терминалов

Чтобы рассчитаться наличкой, надо еще постараться! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покупатели не могут рассчитаться банковским карточками в некоторых магазинах и АЗС Минска. Об этом пишет агентство «Минск-Новости», и сообщают другие источники.

Корреспондент «Комсомолки» вчера столкнулась с такой же проблемой в райцентре Витебской области – работники кафе не смогли принять расчет картой, пожаловавшись на сбой в безналичных расчетах.

О проблемах с работой платежных терминалов сообщают из разных регионов. Но официальных комментариев на этот счет пока нет.

Несколько дней назад Банковский процессинговый центр сообщал о том, что 20 авгус та 2021 года с 12.25 наблюдалась задержка в отправке сообщений с кодом 3D-Secure в связи с техническим сбоем, а также о том, что работы по устранению неполадок ведутся. Напомним, что 3D-Secure обеспечивает дополнительную защиту банковского счета при проведении операций в интернете.

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