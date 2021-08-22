В Лепельском районе лиса ворует в частном дворе груши и крыжовник

Лиса идет за своим десертом. Фото: Сергей Папшой.

Хозяева частного дома под Лепелем начали замечать, что опавшие с деревьев груши бесследно исчезают. А вскоре обнаружили и воровку - молодую лису. В том, что именно она оказалась любительницей фруктов, не осталось сомнений, когда хозяева застали рыжую плутовку за поеданием крыжовника. Судя по всему, лиса еще молодая, непуганая. А поскольку рядом Березинский заповедник, то местных жителей такими гостями не удивишь.

- Кого только мы ни встречали здесь! То мишки, то камышовая кошка в окно скреблась, то зайцы кору деревьев объедают и под машину бросаются. Видели вблизи и оленят, и рысей, и тетеревов - рассказывает хозяйка дома Татьяна. – А лиса сейчас у нас частый гость на сладенькое. Но папа сейчас строит курятник и говорит, что лиса сейчас приходит на разведку.

Кажется, она даже позирует! Фото: Сергей Папшой.

Дом огорожен забором, но лиса где-т нашла лазейку, чтобы спокойно заходить за фруктовым десертом. Кстати, лисы хоть и считаются плотоядным животным, на самом деле всеядные, благодаря чему и способны выживать даже в экстремальных условиях в разных уголках планеты. Любят они полакомиться и фруктами, и виноградом.

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