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Общество22 августа 2021 20:38

В Москве во время матча «Беларусь-Швейцария» задержали болельщиков с БЧБ флагом. А вот как закончился матч

Белорусские футболисты забили три гола.
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
В этом матче швейцарские футболисты выиграли. Фото Даниэля Кутепова.

В этом матче швейцарские футболисты выиграли. Фото Даниэля Кутепова.

Во время матча чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Беларуси и Швейцарии на стадионе «Лужники» российская полиция задержала двух человек за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов в Беларуси, сообщает «Эхо Москвы». Болельщикам вменяют использование незарегистрированной символики на спортивном мероприятии. И протокол на них составили соответственно по статье КоАП о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Ночь болельщики проведут в отделении полиции. Завтра состоится суд. Статья, по которой на них составлен протокол, предусматривает штраф до 10 000 рублей, исправительные работы или запрет на посещение матчей от полугода до трех лет.

Кстати, Швейцария обыграла Беларусь в этом матче со счетом 7:3 и возглавила группу С с четырьмя очками после двух матчей. Белорусская команда на втором месте. На третьем – Бразилия, с которой послезавтра сыграют наши футболисты.

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