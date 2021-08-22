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Общество22 августа 2021 21:38

На границе Беларуси более тысячи фур ждут въезда в Литву и Польшу

Очередь растет со вчерашнего вечера.
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
Очередь из более чем тысячи фур выстраивается на границе не первый раз за это лето.

Очередь из более чем тысячи фур выстраивается на границе не первый раз за это лето.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Еще с утра на сайте Госпогранкомитета была информация об огромной очереди из фур, ожидающих пересечения границ с Литвой, Польшей и Латвией. Более тысячи машин скопилось еще накануне вечером. Сегодня, 22 августа, судя по последней обновленной информации Госпогранкомитета, ситуация изменилась не намного. Больше всего машин остается на пропускных пунктах Каменный Лог и Привалка – там в общей сложности ждут въезда в Литву более 650 фур.

И это еще не рекорд нынешнего лета. Месяц назад на границе Беларуси и Евросоюза скопилось около 1900 фур. И в тот раз самое большое количество большегрузов было на белорусско-литовской границе.

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