На границе Беларуси более тысячи фур ждут въезда в Литву и Польшу

Очередь из более чем тысячи фур выстраивается на границе не первый раз за это лето. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Еще с утра на сайте Госпогранкомитета была информация об огромной очереди из фур, ожидающих пересечения границ с Литвой, Польшей и Латвией. Более тысячи машин скопилось еще накануне вечером. Сегодня, 22 августа, судя по последней обновленной информации Госпогранкомитета, ситуация изменилась не намного. Больше всего машин остается на пропускных пунктах Каменный Лог и Привалка – там в общей сложности ждут въезда в Литву более 650 фур.

И это еще не рекорд нынешнего лета. Месяц назад на границе Беларуси и Евросоюза скопилось около 1900 фур. И в тот раз самое большое количество большегрузов было на белорусско-литовской границе.

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