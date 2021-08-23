Минские врачи рассказали, как правильно сочетать прививку от гриппа и от COVID-19

Медики считают, что вакцинироваться от гриппа нужно обязательно, но не ранее, чем через месяц после прививки от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси в 2021 году накануне сезонной осенней вспышки гриппа и ОРВИ будет проводиться вакцинация от гриппа. О том, как правильно привиться и от гриппа, и от ковида, чтобы не навредить организму, расспросило у минских медиков агентство Минск-Новости.

Вакцинация от гриппа в минских медучреждениях начнется с конца сентября. Привиться можно будет бесплатно российским препаратом «Гриппол Плюс», или платно – вакциной «Ваксигрип Тетра», которую производят во Франции, рассказала агентству главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак. Иммунитет против гриппа формируется через 2-3 недели после прививки.

Медики отмечают, что между прививкой от COVID-19 и прививкой от гриппа должно пройти время – как минимум месяц и предупреждают о большой опасности одновременного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией, так как оба вируса поражают легкие и вызывают пневмонии.

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