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Общество23 августа 2021 7:41

Минские врачи рассказали, как правильно сочетать прививку от гриппа и от COVID-19

Прививаться от гриппа накануне сезонной вспышки заболевания необходимо, считают медики
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Медики считают, что вакцинироваться от гриппа нужно обязательно, но не ранее, чем через месяц после прививки от ковида.

Медики считают, что вакцинироваться от гриппа нужно обязательно, но не ранее, чем через месяц после прививки от ковида.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси в 2021 году накануне сезонной осенней вспышки гриппа и ОРВИ будет проводиться вакцинация от гриппа. О том, как правильно привиться и от гриппа, и от ковида, чтобы не навредить организму, расспросило у минских медиков агентство Минск-Новости.

Вакцинация от гриппа в минских медучреждениях начнется с конца сентября. Привиться можно будет бесплатно российским препаратом «Гриппол Плюс», или платно – вакциной «Ваксигрип Тетра», которую производят во Франции, рассказала агентству главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак. Иммунитет против гриппа формируется через 2-3 недели после прививки.

Медики отмечают, что между прививкой от COVID-19 и прививкой от гриппа должно пройти время – как минимум месяц и предупреждают о большой опасности одновременного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией, так как оба вируса поражают легкие и вызывают пневмонии.

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