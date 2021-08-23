Власти Польши предлагают гуманитарную помощь группе мигрантов, которые застряли на белорусско-польской границе

Группа мигрантов оказалась заблокированной между Беларусью и Польшей, польские власти предлагают гуманитарную помощь. Фото: Госпогранкомитет.

Польские власти предлагают гуманитарную помощь группе мигрантов, которые разбили лагерь на белорусско-польской границе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт МИД Польши. Речь идет о группе беженцев из Афганистана. Сообщается, что около 30 человек уже 14 дней находятся на границе между Беларусью и Польшей. Эти люди пытались нелегально пересечь границу и пройти на территорию Польши, но были остановлены польскими пограничниками.

Польская сторона заявила о готовности передать мигрантам палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, средства личной гигиены, постельные принадлежности, продукты питания и медикаменты и обратилась с запросом к белорусской стороне о текущих потребностях мигрантов.

При согласии Минска на проведение гуманитарной операции Польша готова отправить конвой с гуманитарной помощью незамедлительно, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа мигрантов оказалась заблокированной на границе недалеко от населенного пункта Уснаж-Гурны (Подляское воеводство). Польские пограничники не пропускают их на территорию Польши, а белорусские – на территорию Беларуси.

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