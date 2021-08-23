Ученые внимательно исследовали маски, которые используются для защиты от COVID-19. Результаты шокирующие и неутешительные

Даже если маска защищает всего на 10 процентов, лучше с ней, чем без нее, считают медики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стандартные тканевые хирургические маски, которыми во время пандемии люди массово пользуются для защиты от COVID-19, оказались малоэффективными. Это установили ученые из Университета Ватерлоо (Канада), проведя исследование тканевых масок, пишет Рамблер со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи установили, что эффективность стандартных тканевых хирургических масок составляет всего лишь 10 процентов. Они недостаточно прилегают к лицу человека, объясняют ученые.

Если вы предпочитаете пользоваться тканевыми хирургическими масками, исследователи советуют выбрать маски типов N95 и KN95. Они более плотно прилегают к лицу носящего их человека и фильтруют более 50 процентов аэрозольных капель.

В любом случае, ученые рекомендуют носить какие-либо средства защиты, выбирая те, что прилегают к лицу должным образом, отмечает издание.

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