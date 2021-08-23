В московское метро вернули «Советскую Белоруссию»

Скульптуру "Советская Белоруссия" после более чем 20-летнего перерыва вернули в московское метро. Фото: личная страница Бориса Пастернака в Facebook.

В московском метро можно снова увидеть скульптуру дважды лауреата Сталинской премии Сергея Орлова «Советская Белоруссия». Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор московского издательства «Время» Борис Пастернак.

«Стоило мне появиться в Москве, как скульптурную композицию "Советская Белоруссия" вернули в московское метро. На другое место, правда, но не место же красит эти фигуры. Еще вчера их загораживал глухой забор, а сегодня они уже блистали передо мной. Не знаю, их просто отмыли от пыли и копоти или позолотили, но четверо персонажей и герб БССР буквально сияют. Должно быть, от счастья», - пишет Борис Пастернак.

Скульптуру вернули не на ту станцию, где она находилась ранее. «Советская Белоруссия» более 40 лет стояла на Белорусской кольцевой станции, а теперь заняла место на Белорусской радиальной станции Замоскворецкой линии, сообщает РБК. Раньше на этом месте был бюст Ленина. Ленина тоже не выбросили, а перенесли в другое место.

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