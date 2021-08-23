В России начнутся испытания вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые внимательно исследовали маски, которые используются для защиты от COVID-19. Результаты шокирующие и неутешительныеДиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в 2022 году медики могут начать исследовать вакцину, содержащую белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что штамм «Дельта» может быть более заразным не только для людей, а «Альфа» вызывает у домашних питомцев проблемы с сердцем.

– Не исключено, что в начале следующего года она (вакцина. — Ред.) перейдет на первую стадию клинических испытаний ,– приводит слова ученого ТАСС.

Гинцбург пояснил, что препарат будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине.

После успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, добавил Гинцбург.

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